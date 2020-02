Stiri pe aceeasi tema

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a declarat joi ca alocatiile pentru copii au crescut de la inceputul acestui an, iar pentru luna ianuarie acestea sunt majorate cu 3,8%. Guvernul a adoptat, joi, in sedinta, ordonanta de urgenta pentru prorogarea, pana la 1 august, a termenului…

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a anuntat, joi, ca Guvernul a aprobat un Memorandum privind acordarea unui ajutor de salvare, in valoare de 195 de milioane de lei, pentru TAROM, in lipsa caruia compania ar fi in imposibilitatea finantarii activitatii curente.

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a declarat luni ca Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta privind unele masuri fiscal-bugetare, care prevede inghetarea indemnizatiilor pentru demnitari si suspendarea prevederilor din Codul administrativ cu privire la pensiile speciale pentru alesii…

- Seful Cancelariei primului ministru, Ionel Danca, a anuntat, luni, ca Guvernul a adoptat o Ordonanta de Urgenta care sa permita intrarea in vigoare a prevederilor cuprinse in proiectul de lege care corecta unele prevederi din OUG 114 si pe care Executivul si-a asumat raspunderea, printre acestea…

- „Guvernul a decis in sedinta de astazi sa instituie zi libera pentru data de 27 decembrie si pentru data de 3 ianuarie”, a declarat Șeful Cancelariei premierului, Ionel Danca, intr-o conferinta de presa, la finalul sedintei Executivului. Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a precizat ca acordarea acestor…

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a anuntat, miercuri, ca a fost adoptat, in sedinta de Guvern, un proiect de lege pentru aprobarea unui imprumut in valoare de 177 de milioane de euro, pentru construirea a doua penitenciare si a unor facilitati pentru pregatirea si recuperarea capacitatii…

- Guvernul a avizat, joi, proiectul de lege pentru achiziția a cinci avioane F16. Primele patru vor fi cumparate in 2020, iar ultimul in 2021. Șeful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a anunțat ca bugetul pentru aceasta achiziție se apropie de 300 milioane euro.Citește și: Banii cheltuiți…

- Vicepremierul Raluca Turcan a anunțat ca zonele din nord-estul Romaniei afectate de inundații in vara din 2018 vor beneficia de 8,19 milioane de euro din bani europeni, printr-o Hotarare adoptata de Guvern.Citește și: Daniel Daianu, președintele Consiliului Fiscal: 'Moneda comuna are nevoie…