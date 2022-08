Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, face demersuri pentru interzicerea investițiilor statului in agenda „woke”. Guvernatorul Ron DeSantis a deschis focul impotriva așa-numiților corporatiști de stanga, marți, cand Consiliul de Administrație al statului a adoptat o rezoluție care interzice luarea in considerare a factorilor politici atunci cand se investesc banii de pensie ai lucratorilor de stat. „Nu […] The post Guvernatorul Ron DeSantis ii declara razboi lui George Soros: „Nu vreau ca valorile promovate la Davos sa fie impuse in Florida!” first appeared on Ziarul National .