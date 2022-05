Stiri pe aceeasi tema

- „Dati-mi voia sa raspund intr-un cadru mai larg. Inflatia e un factor si am toata increderea ca Guvernul va lua masurile care se impun. Dar haideti sa vedem de ce am ajuns aici, inflatia, preturile la energie, asta s-a intamplat nu pentru ca nu si-a facut cineva treaba. Vor fi aceste probleme in plan…

- Guvernatorul Romaniei, Mugur Isarescu, spune ca inflația din Romania nu va sari de 15%. Isarescu spune insa ca asta depinde numai parțial de masurile luate de țara noastra și ca și situația de pe plan extern va afecta prețurile din Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a afirmat, joi, ca din iulie 2021 s-a inregistrat o crestere extrem de rapida a preturilor, mentionand ca in spatele acestei cresteri se afla cele legate de costurile de productie, in special a costurilor cu energia.

- „Sa o zicem pe romanește, un rau nu vine niciodata singur. Costurile la energie s-au dus in costul altor produse de consum. Cu majorarea ratei dobanzii influențam inflația pe partea cererii. Ținem sub control cererea. Daca nu avem o inflație determinata de costuri trebuie sa fim atenți ca masurile noastre…

- Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR) a indemnat, joi, la calm, vorbind despre „discuțiile care nu se mai termina cu inflația și exagerarile”, spunand ca ar trebui „sa mai bem cate un ceai de tei”. Declarațiile sale vin in contextul in care inflația a ajuns in aprilie la aproape 14%, cel mai…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea a transmis, miercuri, ca tara noastra respecta drepturile fiecarui copil ucrainean care se afla in grija statului, potrivit news.ro.”Asiguram autoritatile din Ucraina ca toti orfanii se vor intoarce acasa, cand se va termina razboiul, si niciunul nu va fi dat spre…

- In contextul crizei energetice și a scumpirilor și mai nou a tensiunilor de la granița Romaniai și inflația este greu incercata și face salturi uriașe, care au depașit previziunile marilor experți. BNR, soluții in cazul inflației BNR vede mai degraba o rezolvare a inflației prin rezolvarea crizei energetice.…