Guvernatorul băncii centrale din Slovacia şi membru în conducerea BCE, Peter Kazimir, acuzat oficial de implicare într-un caz de mită &"Nu ma simt vinovat de nicio ilegalitate. Faptele descrise în rezolutie nu sunt adevarate si argumentele nu sunt sustinute de dovezi. Nu am nicio informatie si nici nu am cunostinta sa fi încalcat legea si nu am avut niciun interes sa influenteze vreo procedura&", a spus Kazimir, care a fost ministru de Finante înainte de a deveni seful bancii centrale în 2019, citeaza News.

Purtatorii de cuvânt ai procurorilor slovaci implicati în aceasta chestiune nu au fost disponibili imediat pentru comentarii.

Banca centrala a refuzat sa comenteze dincolo de declaratia… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

