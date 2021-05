Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie demonstreaza triumful vaccinarii. Cu aproape jumatate din populatie vaccinata anti-COVID, Regatul a ajuns la cel mai mic numar de internari si decese de la inceputul pandemiei. Jumatate din populatia Regatului Unit a facut prima doza de vaccin anti-COVID. UK are 22 de decese pe zi din…

- Bilant COVID-19. Infectiile cu noul coronavirus din Marea Britanie revin la nivelurile observate la sfarsitul verii trecute, cu aproximativ una din 1.000 de persoane infectate, sugereaza datele Office for National Statistics. In saptamana pana la 24 aprilie, infectiile au scazut in toate cele patru…

- Este clar: in țarile unde autoritațile au impus un ritm alert de vaccinare și s-a urmarit atent respectarea masurilor de prevenire, numarul de cazuri scade și ieșirea din pandemie este mult mai aproape. Nu exista alte variante și cine nu ințelege asta risca sa prelungeasca aceasta criza. …

- Regatul Unit al Marii Britanii este prima țara din lume care a autorizat și administrat un vaccin anti-coronavirus. Campania de imunizare in masa a populației țarii a inceput in 2020, la inceputul lunii decembrie. Ministrul britanic al Intreprinderilor, Kwasi Kwarteng, spune ca jumatate din populatia…

- Regina Elisabeta a II-a ii indeamna pe oameni sa se vaccineze impotriva Covid-19 atunci cand devin eligibili pentru vaccinare. Recomandarea a fost facuta in cadrul unei videoconferințe cu mai mulți lideri din domeniul sanatații din Marea Britanie, potrivit BBC.„Odata ce ați facut vaccinul, aveți sentimentul…

- Barurile, restaurantele, cafenelele si hotelurile au fost inchise in Irlanda cea mai mare parte a ultimelor 12 luni, cea mai recenta carantina nationala fiind in vigoare de la sfarsitul lunii decembrie. Tara are al 16-lea cel mai ridicat numar de infectii Covid-19 din 30 de state monitorizate de Centrul…