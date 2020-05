Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a platit, sambata, doua amenzi in cuantum de 3.000 de lei pentru fumat și nepurtarea maștii in spații inchise, dupa ce o poza cu liderul PNL in care nu respecta regulile acestea a fost publicata vineri de social-democratul Eugen Teodorovici.