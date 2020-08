Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 2480 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. In intervalul 03.08.2020 (10:00) – 04.08.2020 (10:00) au fost inregistrate 48 de decese (31 barbați și 17 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Arad, Argeș, Bacau, Bihor, Bistrița-Nasaud,…

- Capitala și jumatate dintre județele țarii vor intra miercuri sub avertizare cod galben de canicula emisa de Administrația Naționala de Meteorologie, care prognozeaza temperaturi de pana la 38 de grade. Temperaturile vor fi caniculare și marți, in cea mai mare parte a țarii. O informarea meteo de canicula…

- Cele sase judete sunt: Arad Bihor Salaj Tulcea Vaslui Valcea In ultimele 24 de ore au fost raportate 326 de cazuri noi de COVID-19, din 12.585 de teste efectuate. De asemenea, 16 persoane infectate cu noul coronavirus au murit. Crește numarul pacienților internați la Terapie Intensiva. Daca…

- Un numar de 326 de noi cazuri de COVID-19 au fost confirmate in ultimele 24 de ore, iar 16 persoane au murit din cauza acestei boli, anunța, miercuri, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). „Pana marți pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 27.296 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) anunta ca in ultimele 24 de ore au mai murit in Romania 16 persoane din cauza noului coronavirus. „In intervalul 30.06.2020 (10,00) – 1.07.2020 (10,00) au fost inregistrate 16 decese (5 barbati si 11 femei) ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati…

