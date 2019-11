GUVERN. Iohannis, declarații de față cu Orban și Aurescu. Atac la PSD Declarații Klaus Iohannis - Va spun un lucru clar: politica externa a Romaniei a avut de suferit - PSD a obținut decredibilizarea Romaniei in relația cu mulți parteneri cu care am avut legaturi stranse și incredere reciproca - E cazul sa reparam ce a stricat PSD, sa refacem increderea partenerilor in Romania, in politica externa - Romania trebuie sa aiba o politica externa solida, indiferent de cine guverneaza la un moment dat țara noastra - Acest lucru, acum, incepe sa devina posibil - Lucrurile vor fi adoptate serios - Impreuna, vom avea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat Ludovic Orban a explicat ca obiectivele de politica externa ale noului Guvern sunt parteneriatul cu SUA, integrarea deplina in UE și in NATO.”Pilonii politicii noastre externe sunt foarte clari: parteneriatul cu SUA și consolidarea, intarirea rolului in UE, in așa fel incat…

- Iulian Octavian Stana este lector universitar doctor, prodecan in cadrul Facultații de Medicina a Universitații de Vest „Vasile Goldi” din Arad. „Pentru o democrație tanara și relativ fragila, așa cum este cea din Romania, comportamentul politic al generațiilor tinere este un element foarte…

- Intrebat daca exista pericolul sa nu avem un Guvern, pana dupa primul tur al alegerilor prezidențiale, Rareș Bogdan a raspuns, in direct, la Romania TV: "Nu exista acest pericol. PNL-ul are toate atuurile, președintele la fel. Toata lumea și-a dorit un președinte jucator. Pai uite, in momentul…

- „E ca si cum ne-am supara pe Hagi ca n-a inscris de fiecare data. Lucrurile sunt foarte clare, am fost deschis, nu am nimic de ascuns”, a declarat liderul USR pentru Mediafax, comentand faptul ca articolul Rise arata ca multe dintre proiectele sale pe fonduri europene au esuat. ”Am vazut ca este un…

- Faptul ca Romania a dat procurorul-sef european se datoreaza in primul rand presedintelui Klaus Iohannis, a declarat, sambata, la Iasi, liderul liberalilor, Ludovic Orban. "Victoriile presedintelui Klaus Iohannis in materie de politica externa, care de fapt aduc succesele viitoare din politica externa,…

- Nu știu alții cum sunt, dar mie mi se pare ușor și periculos exagerata veselia care intreține informația ca PSD și Dancila au pierdut totul și victoria opoziției e doar o chestiune de scurt timp. La fel cum veselia din sondaje de opinie care il plaseaza pe Iohannis mereu la mare distanța de urmatorul…

- Parteneriatul strategic cu SUA reprezinta un pilon esențial al politicii externe a României, iar ”anvergura relațiilor a ajuns la un punct maxim” dupa cele doua vizite la Casa Alba, a declarat marți președintele Klaus Iohannis, la reuniunea cu ambasadorii, care a avut loc la Palatul…

- Dan Barna, președintele USR, a declarat ieri ca, daca ar fi fost el președintele Romaniei, drama de la Caracal nu s-ar fi intamplat, pentru ca, spune el, n-a fost greșeala unui om, ci o problema a intregului sistem. ”Statul roman este pe o traiectorie de faliment functional”, a spus Barna, care a mai…