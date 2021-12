Stiri pe aceeasi tema

- Ordinul comun al Ministerelor Educatiei si Sanatatii care reglementeaza utilizarea testelor rapide din saliva pentru prescolari si elevi a fost semnat si trimis la Monitorul Oficial, vineri. La fel si instructiunile privind administrarea testelor. Ordinul prevede si faptul ca in localitatile cu rata…

- Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, joi, ca pragul de vaccinare in randul personalului didactic, astfel incat unitațile de invațamant sa functioneze cu prezenta fizica, ar putea fi de 60%. Elevii vor fi testați de doua ori pe saptamana, insa abia din 21 noiembrie, cand testele…

- Guvernul pregatește un proiect de lege prin care va impune testarea obligatorie a elevilor și cadrelor didactice care refuza vaccinarea anti-COVID. Testele vor fi efectuate de personalul din cabinetele școlare, dar parinții au posibilitatea de a alege și alta varianta de testare daca o refuza pe cea…

- Elevii din Franta nu vor mai fi obligati sa poarte masti de protectie in scolile primare din regiunile cu o rata scazuta de infectare cu COVID-19, potrivit unui decret guvernamental publicat joi. Masura vine ca urmare a imbunatatirii situatiei COVID-19 in Franta, dupa ce Guvernul a accelerat campania…

- Elevii cer testarea gratuita, saptamanala, a tuturor elevilor și profesorilor nevaccinați, dupa depașirea ratei de infectari de 6 la mie, și inchiderea unitaților de invațamant in localitațile care intra in carantina. Consiliul Național al Elevilor a transmis ca este absolut necesar ca, in cazul in…

- PSD a anunțat ca va iniția o propunere legislativa prin care Guvernul sa fie obligat sa asigure testarea periodica gratuita pentru COVID-19 a elevilor, astfel incat unitațile școlare sa poata continua desfașurarea cursurilor cu prezența fizica, in condiții de siguranța. “Noi dorim testarea gratuita…

- Incepand de luni, certificatul verde COVID este obligatoriu in localitațile unde incidența cazurilor depașește 3 la mie, masura fiind valabila inclusiv pentru copiii de peste 6 ani. Medicul Alexandru Rafila susține insa ca Romania nici nu are capacitatea de a testa milioane de copii, iar cei sub 12…

- Guvernul a adoptat noi restricții, in contextul creșterii alarmante a cazurilor de covid. Certificatul verde, care atesta vaccinarea, trecerea prin boala sau testarea, va fi obligatoriu la restaurante, cafenele sau evenimente private, in localitațile unde incidența trece de 3 cazuri la mia de locuitori.…