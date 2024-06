Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile europarlamentare din iunie 2024 sunt cruciale pentru viitorul Europei. Exista cel puțin trei blocuri de partide care se bat pentru caștigarea puterii in Parlamentul European, for care numește conducerea Comisiei Europene. Consiliul European, format din șefi de state și de guverne, pe stil…

- Candidata Partidului Popular European (PPE) la presedintia Comisiei Europene si actuala presedinta a acestei institutii, Ursula von der Leyen, a declarat luni ca nu exclude interzicerea TikTok in Uniunea Europeana daca va fi realesa pentru un nou mandat dupa alegerile pentru Parlamentul European din…

- Una dintre prioritațile majore pentru noi, europarlamentarii PNL, inca de la inceputul atacului Rusiei asupra Ucrainei, a fost aceea de a cere Comisiei Europene sa adopte o strategie clara și decisiva pentru a crește producția alimentara a Europei.

- Ateneul Roman primește, alaturi de 6 situri din Uniunea Europeana, Marca patrimoniului european din partea Comisiei Europene, pentru rolul semnificativ jucat de catre acestea in istoria și cultura Europei, potrivit mediafax.

- Presedintele croat Zoran Milanovic a afirmat luni ca tara sa, care marcheaza implinirea a 15 ani de cand este membra a NATO, nu are niciun cuvant de spus in procesul de luare a deciziilor in cadrul aliantei si ca toate deciziile cruciale cu privire la aceasta sunt luate la Washington, relateaza agentia…

- In cadrul conferinței anuale referitoare PNRR , Daniel Daianu, președintele Consiliului Fiscal a facut un scurt, dar elocvent, tablou al situației sustenabilitații fiscal – bugetare a Romaniei. El a dezvaluit slabiciunea din construcția PNRR. „Intr-un fel, planurile naționale de restructurare sunt „outdated”…

- „Prin aprobarea prioritatilor bugetare ale Parlamentului European, am deblocat o situatie dificila pentru legislativul european si am demonstrat ca un roman poate gestiona situatiile cele mai dificile si genera consens la nivel european. Prin votul obtinut, incepem practic negocierile directe cu reprezentantii…

- Ministerul Energiei a primit aprobarea Comisiei Europene pentru schema de finantare a contractelor pentru diferenta (CfD) – 3 miliarde de euro pentru proiecte de 5.000 MW energie solara si eoliana. Planul de lansare a schemei Contractului pentru Diferența (CfD) in Romania poate aduce o perturbare semnificativa…