1 total views …care apațin unui vechi proverb romanesc ce și astazi este folosit, chiar daca mai mult la figurat. De patru ani de zile, PER-PSD, in consiliul local, insista sa adopte hotarari cu incalcarea legii. Zeci de proiecte nu au respectat legea ajungand hotarari prin viza de legalitate asigurata de Prefectura Valcea, prin prefect Florian Marin, o sluga politica ce la ordinul binomului Gutau/Radulescu a calcat legea in picioare, facandu-le mofturile administrative. Cateva publicații, le numaram pe degete, am sesizat public prin n articole aceste abuzuri administrative, dar instituțiile…