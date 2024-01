Aproximativ 1.000-1.100 de oameni intra in randurile forțelor armate ruse in fiecare zi, iar aceștia sunt folosiți pentru a acoperi pierderile umane și pentru a forma regimente de rezerva, a declarat Vadim Skibitski, director-adjunct al Serviciului de Informații Militare al Ucrainei (GUR), intr-un interviu pentru publicația RBC Ucraina. Principalul motiv al celor care vin sa […] The post GUR: Rusia aduce sub arme peste 1.000 de oameni pe zi. Ce ii motiveaza pe ruși appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .