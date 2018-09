Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul european este in pericol mortal din cauza oponenților sai din interiorul și din exteriorul Uniunii Europene, afirma Comisarul European pentru Buget, Gunther Oettinger, relateaza Politico. Oettinger a...

- Politica de coeziune a Uniunii Europene trebuie sa ramana, in opinia popularilor europeni, principalul instrument de investiții al Uniunii Europene, in pofida reducerii efectuate in noul Cadrul Financiar Multianual. Politica de coeziune a Uniunii Europene va fi finanțata cu 7% mai puțin in perioada…

- Cele mai scazute preturi ale carnii au fost consemnate in Bulgaria, cu 40,9% sub media europeana, si in Polonia, cu 43,3% sub media UE. La polul opus, cele mai ridicate preturi ale carnii din UE au fost inregistrate in Luembourg, care au depasit cu peste 41% nivelul Uniunii Europene. Pe urmatoarele…

- Retelele de contrabanda au vandut in Romania peste 4,15 miliarde de tigarete in 2017, adica aproape 10% din volumele traficate pe teritoriul Uniunii Europene, Elvetiei si Norvegiei. România ocupând astfel locul 5 în Europa, poziţie ocupată în 2016 de Italia, un stat…

- In conditiile in care steagul UE flutura in berna in Estul Europei, cu tari precum Ungaria, Polonia, Cehia si Slovacia decise sa ridice o noua Cortina de Fier in interiorul Uniunii Europene, Bruxellesul priveste catre ultimii intrati, Romania si Bulgaria, state care aspira ca impartirea cartilor…

- Politico.eu sustine ca Liviu Dragnea, desi nu este prim-ministru, este liderul de facto al Romaniei, la fel ca Jaroslaw Kaczynski in Polonia si ca exista temeri la Bruxelles ca liderul PSD duce Romania in aceeasi directie „iliberala” a Poloniei si Ungariei, conform news.ro.Editia de Europa…

- In timp ce in Uniunea Europeana lucrarile de constructii au crescut cu 1,2% in luna aprilie 2018 comparativ cu luna martie 2018, Romania se numara printre statele unde lucrarile de constructii au scazut de la o luna la alta. Astfel, construcțiile în România au scăzut cu 1,1%, un…