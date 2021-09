Stiri pe aceeasi tema

- Melodia „Sweet Child O’ Mine” a formatiei Guns N’ Roses a depasit un miliard de ascultari pe Spotify. Potrivit Forbes, in octombrie 2019, hit-ul s-a impus drept primul videoclip muzical din anii 1990 care a depasit miliardul de vizualizari pe platforma. „Sweet Child O’ Mine” a fost lansata in 1987 pe…

- Formatia rock americana Guns N’ Roses a lansat vineri o noua melodie, intitulata ”Absurd”, prima inregistrare de studio dupa reformarea trupei. Potrivit loudersound.com , lansarea acestui single vine la cateva zile dupa ce membrii trupei Guns N’ Roses au interpretat piesa – compusa initial cu titlul…

- Doar doua difuzari, pe 4 și pe 8 august Indragita de fanii din intrega lume, trupa K-Pop Blackpink aniverseaza cinci ani de la debut și lanseaza in luna august, in cinematografele din intreaga lume, BLACKPINK: THE MOVIE. Melodia de debut a celor patru membre ale trupei – JISOO, JENNIE, ROSEșiLISA…

- Actorul Sylvester Stallone (75 de ani) și soția lui, fostul model Jennifer Flavin (52 de ani), au impreuna trei fiice, Sophia Rose (24 de ani), Sistine Rose (23 de ani) și Scarlet Rose (19 ani). Actorul mai are un fiu, Seargeoh (42 de ani), din primul mariaj cu actrița Sasha Czack (71 de ani). Sylvester…