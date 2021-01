Guava, fructul roz și aromat, care ajută sănătatea organismului! Pulpa roz a fructelor de guava este deosebit de bogata in vitamina C, antioxindați, potasiu și fibre. Dar de la guava se consuma și frunzele din care se pregatesc o mulțime de decocturi și infuzii bune in diverse afecțiuni. Guava sau marul de guava este un fruct deosebit de gustos, cu o coaja verde galbuie, dar cu un miez rozaliu și suculent precum pepenele roșu. Gustul guavei pare sa fie o combinație de pepene roșu, lamai și banane. Unii il iubesc pentru ca este un fruct acrișor și racoritor, alții il iubesc pentru aroma lui specifica. Cert este ca guava se numara printre fructele exotice… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Papaya se numara printre cele mai dulci și aromate fructe din zona tropicala, ușor de recunoscut dupa pulpa lui portocalie și fructele mici, maronii. Papaya și-a caștigat renumele de fruct bogat in antioxidanți care ne protejeaza tinerețea și frumusețea. Cunoscut drept ”fructul ingerilor”, papaya este…

- Țara noastra se menține la un nivel ridicat al infectarilor cu coronavirus. Saptamana trecuta a marcat o scadere nesemnificativa a cazurilor fața de saptamana precedenta, la un prag de peste 57.000 de infectari. Practic, in ultimele doua saptamani s-au inregistrat peste 100.000 de cazuri COVID-19, adica…

- Nu doar in tara noastra, ci pretutindeni in lume, pandemia de COVID-19 a cauzat o scadere drastica a bugetelor dedicate publicitatii. La ora actuala, in Europa de exemplu, antreprenorii investesc cu aproximativ 9% mai putin in promovare decat o faceau in aceeasi perioada a anului trecut, in China cu…

- Catina este una dintre cele mai cunoscute și folosite plante medicinale naturale, bogata in substanțe nutritive și cu un conținut ridicat de vitamine. Afla cum se prepara amestecul de catina cu miere și ce beneficii are consumul sau regulat. Fructele de catina au un gust ușor acrișor și sunt bogate…

- CHIȘINAU, 11 oct- Sputnik. In aceasta noapte vom schimba acele ceasurilor cu o ora in urma. In conformitate cu propunerea Comisiei Economice Europene a ONU si concomitent cu statele membre ale Uniunii Europene, Guvernul Republicii Moldova anunța ca in ultima duminica a lunii octombrie, la ora 03:00,…

- "Va spun, nu atat ca vicepreședinte, cat ca frate in Hristos ca, daca ceea ce ați vazut, ați auzit și ați invațat in locul acesta a patruns pana in inima voastra, mergeți și puneți-l in practica. Pentru ca America are nevoie de oameni integri acum mai mult ca oricand. Caci traim vremuri in care a ajuns…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a discutat cu membri ai Senatului SUA, respectiv cu senatorul Jack Reed, co-presedintele democrat al Comisiei pentru forte armate, si cu senatorul Ron Johnson, presedintele republican al Comisiei pentru securitate interna si afaceri guvernamentale si co-presedinte…

- Primarul general Ion Ceban și-a incheiat vizita la Geneva. Acesta a participat la Forumul ONU al Primarilor, organizat de Comisia Economica Europeana a ONU (UNECE). Acest Forum a unit lideri ale orașelor mari din Europa, America de Nord, Asia Centrala și Caucaz, iar discutiile s-au axat pe acțiunile…