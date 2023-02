Guatemala – tot ce trebuie să știi despre Guatemala Cele șapte echipe de vedete ramase in cursa la America Express - Drumul Aurului, probabil cel mai dur reality-show din Romania, au ajuns in Guatemala, cea de-a doua țara pe care concurenții o au de strabatut in tentativa lor de a gasi orașul de aur El Dorado.Multa vreme, aceasta țara era considerata una dintre cele mai periculoase din Americi și asta din cauza ranilor inca vii lasate de razboiul care a macinat-o din 1960 pana in 1996, cel mai lung razboi civil din istoria Americii Latine. Dincolo de istoria zbuciumata, Guatemala era „renumita” și pentru una dintre cele mai mari rate a criminalitații… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

