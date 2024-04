Stiri pe aceeasi tema

- Alvaro Gonzalez (34 de ani), fundașul central al lui Al Qadsiah, din liga secunda, a povestit cea mai neașteptata intamplare petrecuta in Arabia Saudita. Spaniolul a ramas șocat cand, dupa opt luni, a primit inapoi toate actele, cardurile și alte permise plus toata suma de bani! „Totul e intact, ca…

- ​Al-Ittihad a cedat de-o maniera categorica meciul din finala Supercupei Arabiei Saudite la fotbal (1-4 cu Al Hilal), iar la finalul partidei unul dintre jucatorii invinsei a avut parte de o corecție: a fost biciuit.

- Polițiștii locali din municipiul Bacau au reușit sa restituie un portofel uitat pe o banca in zona strazii Mioriței. Incidentul a avut loc marți, 02.04.2024, in jurul orelor 17.15, cand un cetațean atent a observat portofelul și a alertat autoritațile. Portofelul gasit conținea mai multe carduri și…

- UTA Arad a primit aceeași sancțiune precum Dinamo, dupa incidentele de la meciul de pe „Arcul de Triumf”. Aradenii nu vor juca cu spectatori pe teren propriu in urmatoarele patru etape, iar președintele Alexandru Meszar, a oferit prima reacție dupa aceasta decizie a Comisiei de Disciplina. Meszar a…

- Doi frati, de un an si doi ani, au ramas blocati in masina dupa ce mama lor a coborat si a uitat cheile in interior, in Bihor. Femeia a mers sa cumpere medicamente. Cei mici s-au jucat si au blocat portierele. ISU Bihor a anuntat marti ca s-a intervenit pentru salvarea a doi frati care au […] The post…

- Adoptarea elementelor de design interior care aduc natura in casa ta transforma nu doar spațiul de locuit, ci și modul in care interacționam cu acesta. Intr-o lume tot mai urbanizata, reconectarea cu natura prin intermediul locuinței devine esențiala pentru starea noastra de bine. Integrarea elementelor…

- Comunicat. Ca urmare a unor sesizari ale CNAIR, prin DRDP Timișoara, DGA Arad a declanșat astazi verificarea activitații mai multor angajați ai ACI (Agenția de... The post CNAIR face precizari cu privire la perchezițiile din aceasta dimineața și susține ca DGA a fost sesizata din „interior” appeared…

- Arabia Saudita a deschis primul sau magazin de alcool ,in cartierul diplomatic al capitalei sale Riad, au declarat doua surse pentru CNBC.Stirea, care nu a fost confirmata oficial de guvernul saudit, marcheaza o deschidere majora pentru teocratia musulmana extrem de conservatoare, unde alcoolul a…