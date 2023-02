Pe 24 februarie 2023 va avea loc primul termen din dosar dupa ce acesta fusese retrimis la procurori in septembrie 2022, scrie GSP.ro . Cazul a plecat in urrma unei investigații publicate de Gazeta Sporturilor in urma cu șapte ani. Dosarul echipamentului fake de la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, Brazilia, 2016, ajunge din nou in instanța. Un dosar care a circulat de la judecatorii la procurori in ultimii ani, deschis acum 6 ani jumatate, in care inculpați sunt foștii șefi ai COSR (Comitetul Olimpic și Sportiv Roman). Pe 24 februarie 2023, la Judecatoria Sector 1, va avea loc primul termen…