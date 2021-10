Stiri pe aceeasi tema

- Mirel Radoi l-a chemat la microfon pe Andrei Ivan in timpul conferinței de presa care a prefațat Romania - Armenia, pentru a oferii explicații suplimentare. Sorin Carțu, președintele CSU Craiova, club la care activeaza atacantul, taxeaza gestul selecționerului. CONTEXT: Reporterul special GSP Marius…

- Romania a pierdut la limita meciul din Germania, 1-2, dupa o prestație foarte buna a „tricolorilor”. Dupa meci, la GSP LIVE, Razvan Raț, fost capitan al Romaniei, a laudat evoluția elevilor lui Mirel Radoi și spune ca golul victoriei, marcat de Thomas Muller, putea fi evitat daca Andrei Ivan nu-l pierdea…

- Romania a pierdut in Germania și a cazut pe locul 4 in Grupa J a preliminariilor CM din 2022. La finalul partiei de vineri seara, de la Hamburg, selecționerul Mirel Radoi s-a aratat deranjat de faptul ca tricolorii n-au fost atenți la fazele fixe. El a inceput sa faca și calculele prin care Romania…

- Antrenorul german Christoph Daum (67 de ani), care a pregatit fara succes naționala Romaniei in preliminariile CM 2018, susține ideea ca Mirel Radoi trebuie sa se concentreze in mod special pe meciul cu Armenia, pe care trebuie sa-l caștige indiferent de rezultatul cu Germania. Vineri, 8 octombrie,…

- Primul gand care-ți vine in minte inaintea unui meci oficial Germania - Romania este „oare cate luam?”. Ce-ar putea face Mirel Radoi impotriva unei forțe fotbalistice de nivelul Germaniei, o echipa...

- Mircea Lucescu, unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului romanesc, dezvaluie cum poate naționala coordonata de Mirel Radoi sa invinga echipa Germaniei, in meciul de la Hamburg, vineri, ora 21:45. Mircea Lucescu scoate toate carțile pe masa Intors in Romania pentru cateva zile, in…

- Drumul Romaniei spre CM Qatar 2022 trece prin Hamburg vineri, de la ora 21:45, live pe Superbet. Germania - Romania nu e doar cel mai greu test al naționalei lui Mirel Radoi in actualele preliminarii, ci și meciul in care jucatorii de baza ai selecționerului trebuie sa-i rasplateasca acestuia increderea…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat, joi, ca fanii romani pot cumpara on-line bilete in valoare de 25 si 35 de euro pentru partida pe care nationala pregatita de Mirel Radoi o va disputa vineri, 8 octombrie, in Germania, in preliminariile CM 2022, potrivit agerpres.ro. "Vineri, 8 octombrie,…