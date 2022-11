Gryffin a lansat albumul Alive

Stiri pe aceeasi tema

- Palaye Royale a lansat albumul “Fever Dream”. Realizat in colaborare cu producatorul nominalizat la Grammy Chris Greatti (YUNGBLUD, WILLOW), setul de 13 piese a luat viața in decursul unui an, trupa lucrand in izolare deliberata și luandu-și timp din belșug pentru a sculpta fiecare piesa bogat orchestrata.…

- Gryffin face echipa cu Elley Duhe pentru “Forever”. Lansarea reprezinta a doua oara cand duo-ul puternic colaboreaza, prima fiind „Tie Me Down” din 2019, unul dintre cele mai importante cantece ale lui Gryffin de pana acum. „Forever” este cel mai recent single de pe viitorul album al lui Gryffin, Alive,…

- Dora Gaitanovici continua seria pieselor inspirate din folclor, cu inserții mitice și lanseaza piesa „Moldoveanu”, cea de-a treia piesa de pe albumul care urmeaza sa fie lansat in aceasta toamna. Noul single vine in urma pieselor „Ana”, primul single lansat de pe album, care a devenit un adevarat succes…

- Gryffin colaboreza cu Tinashe pentru „Scandalous”, imnul de dans perfect pentru club. Euforica și amețitoare piesa surprinde genul de pasiune care apare atunci cand doi oameni sunt atrași magnetic unul de celalalt pe ringul de dans. „Scandalous” urmeaza lansarea recenta a piesei „Woke Up in Love”,…

- Timișoreanca Silvia Stoiana a lansat o noua piesa care poarta numele de „Verde la inima”, textul acesteia fiind scris de artista in colaborare cu Daniel Cariga, iar mixajul și masterul fiind realizat de Lukinich Attila. „«Verde la inima» este un cantec special care transmite un vibe pozitiv, dar și…

- Proiectul cu mare succes peste hotare revine cu un nou produs de calitate filmat pe strazile din Sighișoara. Astfel ca Tamiga&2Bad impreuna cu Sprint Music lanseaza “Forever”, o piesa care va cuceri topurile romanești și internaționale. Tamiga & 2Bad merge pe urmele succesului personajului mitologiei…

- Jonas Blue colaboreaza cu Louisa Johnson pentru “Always Be There”. Piesa este cea mai recenta din viitorul proiect de album al lui Blue, „Together”, care va fi lansat lansat anul viitor. In toate lansarile sale – care includ „Fast Car”, „Perfect Strangers”, „Mama” și „Polaroid” – Jonas Blue a strans…

- Solista timișoreanca Ana Kui a lansat un videoclip pentru piesa „Lumi paralele”, care a aparut pe albumul de debut al artistei, care a fost lansat anul trecut cu un concert desfașurat in prima zi a lunii iulie. „Piesa «Lumi paralele» face parte din albumul meu lansat anul trecut, «Ganduri țesute». Muzica…