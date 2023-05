Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Audi a incheiat anul fiscal 2022 cu un rezultat record intr-un an in care compania și-a continuat ascensiunea spre a deveni lider de mobilitate premium, complet electrica. Veniturile au crescut cu 16,4%, pana la un record de 61,8 miliarde de euro, in timp ce profitul operațional a crescut cu…

- Electrica, distribuitor si furnizor de energie electrica listat la BVB, a raportat pentru 2022 un profit net consolidat de aproximativ 560 mil. lei, fata de o pierdere de 552 mil. lei in anul precedent, in timp ce veniturile au urcat cu 39% la 10 mld. lei, scrie Ziarul Financiar. Fii la curent…

- ”Telekom Mobile a inregistrat 4,16 milioane de abonati si utilizatori de cartele preplatite, in crestere cu 12,9%, la finalul anului 2022, fata de 31 decembrie 2021, ceea ce echivaleaza cu o crestere neta de aproape jumatate de milion de utilizatori ai serviciilor mobile. La sfarsitul celui de-al patrulea…

- OMV Petrom, cea mai mare companie integrata de energie din sud-estul Europei, a realizat anul trecut un profit net de 10,3 miliarde de lei (peste 2 miliarde de euro), in crestere cu 260% fata de ce cel din 2021, de 2,86 miliarde de lei, arata rezultatele anuale publicate joi de companie. Veniturile…

- OMV Petrom, cea mai mare companie integrata de energie din sud-estul Europei, a realiza anul trecut un profit net de 10,3 miliarde lei (peste 2 miliarde euro), in crestere cu 260% fata de ce cel din 2021, de 2,86 miliarde lei, arata rezultatele anuale publicate joi de companie. Veniturile…

- OMV Petrom, cea mai mare companie integrata de energie din sud-estul Europei, a realiza anul trecut un profit net de 10,3 miliarde lei (peste 2 miliarde euro), in crestere cu 260% fata de ce cel din 2021, de 2,86 miliarde lei, arata rezultatele anuale publicate joi de companie. Veniturile…

- Grupul OMV Petrom a inregistrat in 2022 un profit net de 10,3 miliarde lei, cu 260% mai mare comparativ cu cel din anul anterior, conform rezultatelor financiare neauditate transmise joi Bursei de Valori Bucuresti.

- Grupul OMV Petrom a inregistrat in 2022 un profit net de 10,3 miliarde lei, cu 260% mai mare comparativ cu cel din anul anterior, conform rezultatelor financiare neauditate transmise, joi, Bursei de Valori Bucuresti. „Anul 2022 a fost unul fara precedent pentru industria energetica, cu dificultati in…