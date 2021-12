Grupul suedez ABBA a dat în judecată trupa de cove-uri britanică Abba Mania. "Comportament parazitar şi rea credinţă" Grupul pop suedez ABBA a dat în judecata trupa de cove-uri britanica Abba Mania, pentru a-i interzice sa îi mai foloseasca numele.



Actiunea legala a fost deschisa vineri la o curte de justitie din Manhattan, informeaza News.ro citând Reuters. Avocatii suedezilor au acuzat managerii Abba Mania de &"comportament parazitar si de rea credinta&" prin compromiterea bunavointei si a calitatii ABBA prin promovarea trupei tribut.



ABBA sustine ca pârâtii au ignorat solicitarile de a nu mai folosi Abba Mania pe retelele de socializare, pe YouTube si site-ul abbamania.com,…

Sursa articol: hotnews.ro

