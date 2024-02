Grupul rusofon de hackeri LockBit, vizat de poliţii din 11 ţări în Operaţiunea Cronos. Principalul site, închis ”Acest site se afla, in prezent, sub controlul fortelor de ordine”, se arata intr-un mesaj postat pe pagina principala, in care se precizeaza ca agentia britanica de lupta impotriva infractionalitatii organizate NCA a preluat controlul, impreuna cu Europol, politia federala americana (FBI) si agentii din mai multe tari, inclusiv Unite Nationale Cyber a Jandarmeriei franceze. Deputy Director Paul Abbate announced the successful disruption of the LockBit Ransomware Variant alongside our U.K. partners. If LockBit ransomware has victimized you or your organization, visit to learn possible decryption… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

