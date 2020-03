Stiri pe aceeasi tema

- Trupa scotiana punk Exploited refuza sa cedeze in fata COVID-19, care a facut ca numerosi artisti sa isi anuleze concertele si sa amane turnee in diverse tari, si transmite ca niciun pericol nu ii va anula viitoarele show-uri potrivit news.ro.Exploited a inceput vineri turneul australian.…

- Pana astazi, 13 martie 2020, la ora 16.00, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 75 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 75 de cetațeni care au contactat virusul, șase sunt declarați vindecați și au fost externați. Persoanele infectate cu COVID-19 (coronavirus)…

- Prin dispozitia presedintelui Consiliului Judetean Maramures, in contextul manifestarii epidemiei generata de” COVID – 19” si a riscului de contaminare a personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean, dar si a personalului din institutiile si serviciile publice din subordine precum…

- Primul caz de coronavirus in București a fost depistat sambata la un barbat care s-a intors din Italia. Barbatul de 49 de ani s-a intors de la Roma pe 27 februarie fara sa fi intrat intr-oz zona afectata de infecția cu virusul COVID-19.Cel de-al 12-lea caz de infectare cu coronavirus a fost confirmat…

- Un cetatean roman, rezident in Lombardia, Republica Italiana, a fost depistat cu infectie cu COVID 19, informeaza joi seara Grupul de Comunicare Strategica, citat de Agerpres.Conform informatiilor comunicate de catre autoritatile italiene, cetateanul are simptome usoare, fiind in autoizolare la domiciliu,…

- "Dintre cele trei persoane depistate pozitiv cu virusul COVID-19 pe teritoriul Romaniei doar doi pacienti mai sunt purtatori ai virusului. Prima persoana diagnosticata cu noul coronavirus, barbatul din judetul Gorj, a fost declarata vindecata dupa ce doua teste, efectuate la un interval de 24 de ore…

- Linia TELVERDE destinata cetatenilor care doresc informatii legate de prevenirea infectarii cu virusul COVID-19 (coronavirus) a fost operationalizata la nivelul Institutului National de Sanatate Publica din subordinea Ministerului Sanatatii, informeaza joi Grupul de Comunicare Strategica. Cetatenii…