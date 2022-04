”Grupul MOL a achizitionat ReMat Zrt., o companie de reciclare cu fabrici de productie in Tiszaujvaros si Rakamaz, Ungaria, si un hub logistic in Bratislava, Slovacia. ReMat este liderul de piata din Ungaria in reciclarea materialelor plastice, cu o capacitate anuala de procesare de 25.000 de tone si aproape 200 de angajati. Tranzactia se inscrie in obiectivul MOL de a deveni un jucator cheie in economia circulara cu emisii reduse de carbon in Europa Centrala si de Est”, anunta MOL. ReMat este liderul de piata din Ungaria in reciclarea materialelor plastice si utilizeaza deseuri de plastic din…