Grupul MOL a raportat un profit operaţional de 3,627 miliarde dolari în primele nouă luni ”Grupul MOL anunta rezultatele financiare pentru al treilea trimestru din 2022. Profitul operational CCS EBITDA s-a ridicat la 1,449 miliarde dolari in T3 2022, sustinut de performanta foarte buna a segmentelor Upstream si Downstream, dar si de factorii macroeconomici. Acest rezultat a condus la un profit operational EBITDA in intervalul trimestrul 1- trimestrul 3 de 3,627 miliarde dolari, ceea ce permite grupului MOL sa isi revizuiasca in crestere estimarile anuale EBITDA la 4,1-4,4 miliarde dolari”, anunta grupul. In acelasi timp, taxele exceptionale si reglementarile privind pretul carburantilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul maghiar MOL a raportat un profit operational EBITDA in primele noua luni, de 3,627 miliarde dolari. Grupul isi revizuieste in crestere estimarile anuale EBITDA la 4,1-4,4 miliarde dolari. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Pe piața europeana a sarii, Romania ocupa locul lasat liber de Ucraina Salina Cacica, galeria turistica. Foto: Arhiva/ Iustin Buculei. Exporturile de sare româneasca au înregistrat în acest an o creștere semnificativa pe piața Europei Centrale și de Est, respectiv în Ungaria,…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) 2,6 miliarde de lei – acesta este profitul net al Hidroelectrica dupa primele șase luni, evident, un nou maxim istoric. Rezultatul de excepție este obținut pe fondul unui an cu condiții meteo foarte proaste, ceea ce a diminuat masiv producția de energie. Prețul de vanzare a…

- Vodafone a anuntat luni vanzarea afacerii sale din Ungaria, pentru 715 miliarde de forinti (1,8 miliarde de dolari) in numerar, intr-o tranzactie care va crea un lider local in sectorul telecomunicatiilor in statul din Europa Centrala, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Aramco se alatura unor companii petroliere precum Exxon Mobil si BP, care au obtinut rezultate solide sau record, in ultimele saptamani, dupa ce sanctiunile occidentale impotriva Rusiei au tensionat o piata globala deja insuficient aprovizionata, provocand o crestere a preturilor titeiului si gazelor…

- Grupul petrolier saudit Aramco a raportat duminica un profit net record de 48,4 miliarde de dolari in Trimestrul 2 al acestui an. Cauzele care au dus la acest caștig imens sunt scumpirea petrolului, volumul vanzarilor si imbunatatirea marjei de rafinare. De altfel, toate companiile petroliere și-au…

- ”In perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2022, SNN a obtinut un profit net de 1.220.792.000 lei in crestere cu 216,8% fata de perioada similara a anului trecut. Rezultatul din exploatare (EBIT) a inregistrat o crestere cu 208,8%, iar EBITDA o crestere cu 133,1% fata de aceeasi perioada a anului…

- Berkshire a generat totusi profit operational de aproape 9,3 miliarde de dolari, deoarece castigurile din reasigurare si ale operatorului feroviar BNSF au compensat noile pierderi ale asiguratorului auto Geico, la care lipsa pieselor si preturile mai mari ale vehiculelor uzate au stimulat daunele de…