Stiri pe aceeasi tema

- Fondul de investitii american J.C. Flowers a ajuns la un acord cu Intesa Sanpaolo prin care grupul italian cumpara First Bank Romania, o banca axata mai mult pe companiile romanesti, dar care are si o prezenta pe retail, noteaza Ziarul Financiar. Ziarul Financiar a anuntat in septembrie ca Intesa este…

- Grupul olandezo-belgian Ahold Delhaize, proprietarul Mega Image, a preluat reteaua Profi in Romania de la MidEuropa Partners, un fond de investitii. Tranzactia este estimata la 1,3 miliarde de euro (pre IFRS), cea mai mare din istoria retailului autohton, relateaza Ziarul Financiar. „Vanzarea Profi…

- Fondul de private equity Mid Europa Partners a mandatat banca de investitii Citi pentru a gasi un cumparator pentru reteaua de magazine Profi, unul dintre cei mai mari retaileri de pe plan local din perspectiva cifrei de afaceri 2,4 mld. euro anul trecut si din perspectiva retelei peste 1.600 de magazine…

- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii atrage peste 470 milioane de euro din Fondul de Modernizare pentru o investitie de eficienta energetica in sectorul transporturilor material rulant sustenabilPe 11 octombrie 2023, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii MTI a primit din partea BEI…

- Scaderi miercuri la Bursa de Valori Bucuresti pe fondul unui peisaj rosu pe pietele externe, arata Ziarul Financiar. Indicele BET pierde 1,1%. Actiunile Petrom, Banca Transilvania, Electrica, Romgaz, Hidroelectrica, pe minus.

- Scaderi miercuri la Bursa de Valori Bucuresti pe fondul unui peisaj rosu pe pietele externe, arata Ziarul Financiar. Indicele BET pierde 1,1%. Actiunile Petrom, Banca Transilvania, Electrica, Romgaz, Hidroelectrica, pe minus.Cu 1,1% scade indicele principal BET al Bursei de Valori Bucuresti in prima…

- Majoritatea apicultorilor suceveni au parte de un an 2023 foarte dificil dupa ce au constatat ca daca ar vinde mierea la vrac, la procesatori, cum faceau in anii precedenți, nu și-ar acoperi nici costurile și cheltuielile.Prețurile oferite de acești intermediari s-au prabușit de la un an la ...

- Informare corecta – expertiza – FOMCO SOLAR! Toata lumea este la curent cu avantajele programului Casa Verde, care este un program guvernamental lansat in anul 2010. De atunci și pana acum zeci de mii de romani au fost beneficiarii acestei oportunitați deosebite. Fomco Solar a luat naștere odata cu…