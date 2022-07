Stiri pe aceeasi tema

- Germania are nevoie de mai multi muncitori straini si politici mai eficiente pentru integrarea lor pe piata muncii, daca vrea sa isi salveze sistemul de securitate social de la colaps in viitor, a avertizat miercuri producatorul de componente auto Continental AG.

- Compania franceza, intre ai carei rivali occidentali in Rusia se afla Pirelli, din Italia, si Continental, din Germania, a declarat ca a devenit imposibila reluarea productiei din cauza problemelor lantului de aprovizionare, legate de sanctiunile impotriva Moscovei. Companiile straine care doresc sa…

- Germania vrea sa aduca in tara lucratori straini cat mai repede posibil pentru a lucra pe aeroporturile coplesite de lipsa de personal, in timpul sezonului aglomerat de vara, a declarat un purtator de cuvant al Ministerului de Interne, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Premierul britanic Boris Johnson l-a avertizat duminica pe presedintele francez Emmanuel Macron impotriva tentativei de a se recurge la o solutie negociata „acum” in Ucraina, subliniind ca un astfel de scenariu risca sa prelungeasca „instabilitatea mondiala”, a indicat Downing Street, potrivit AFP,…

- Forțele rusești și separatiștii susținuți de Moscova au declarat ca se indreapta spre Lysychansk, ultimul oraș important inca deținut de trupele ucrainene in estul provinciei Luhansk, relateaza Reuters. Orașul geaman al lui Lysychansk, Sievierodonetsk, a cazut sambata. Duminica, un oficial separatist…

- Lista locurilor de munca, declarate vacante in aceasta perioada si date publicitatii de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 277 oferte in Vrancea și 572 in Comunitatea Economica Europeana (CEE). Angajatorii vranceni pun la dispoziție locuri de munca pentru: operator…

- Grupul german Uniper SE intentioneaza sa mentina importurile de gaze naturale din Rusia inca un deceniu, chiar daca Europa cauta sa-si reduca dependenta de piata rusa, transmite Bloomberg.

- Grupul elvetian Nestle SA a anuntat marti ca a inceput sa transporte, cu avionul, lapte praf pentru bebelusi din Tarile de Jos si Elvetia in SUA, ca raspuns la criza de lapte praf din supermarketurile din SUA, transmite Reuters. Intr-un comunicat de presa, Nestle a precizat ca a inceput sa aduca…