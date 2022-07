Stiri pe aceeasi tema

Guvernul francez mizeaza pe o nationalizare completa a grupului de utilitati Electricite de France SA, a anuntat miercuri premierul Frantei, Elisabeth Borne, transmite Reuters.

- Liderii Germaniei, Frantei si Italiei sunt asteptati joi la Kiev sa isi exprime sprijinul pentru Ucraina, in timp ce aceasta lupta sa reziste unui atac necrutator din partea Rusiei, transmite Reuters. Organizarea vizitei cancelarului german Olaf Scholz, a presedintelui francez Emmanuel Macron si a prim-ministrului…

- Președintele francez Emmanuel Macron a numit-o luni pe Elisabeth Borne in funcția de prim-ministru al Franței, dupa ce fostul premier Jean Castex și-a anunțat demisia. Un produs al „deep state” („Etat profond”), Borne devine a doua femeie care conduce guvernul de la Paris in ultimii 30 de ani. Tehnocrata…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a telefonat joi omologului sau francez, Emmanuel Macron, pentru a-l felicita cu ocazia realegerii in functia de presedinte al Frantei, subliniind importanta legaturilor bilaterale dintre Ankara si Paris pentru Europa, potrivit presedintiei turce, noteaza AFP,…