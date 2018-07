Parlamentul European urma sa ceara luni grupului deputatilor Adunarii Nationale (fostul Front National, de extrema dreapta) rambursarea a peste 500.000 de euro cheltuieli nejustificate, precum sticle de sampanie si dineuri luxoase, informeaza AFP, citand surse parlamentare. Decizia urma sa fie oficializata in cursul unei reuniuni luni seara de catre Biroul Parlamentului European, un organism de conducere a institutie insarcinat in special sa valideze conturile diferitelor grupuri politice. Un audit efectuat asupra cheltuielilor de functionare in 2016 a grupului Europa Natiunilor si a Libertatii…