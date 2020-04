Stiri pe aceeasi tema

- Nu merita sa fie numiți „sclavi” și sa se vorbeasca despre ei ca și cum nu ar fi in stare sa decida cand, unde și in ce condiții muncesc. E umilitor sa se spuna despre ei ca muncesc „pe bani puțini in agricultura din Germania”, pentru ca poveștile lor sunt mult mai mult de atat.Un astfel de discurs,…

- CulturaDeAcasa.ro este un proiect online care vine in ajutorul tuturor celor pasionati si interesati de cultura, in aceasta perioada in care romanii nu mai pot merge la teatru sau concerte si nu-si pot planifica vacante sau alte experiente culturale. La initiativa europarlamentarului Victor Negrescu,…

- Retailerii din segmentul Restaurante si Cafenele (Food & Beverage) si dezvoltatorii de centre comerciale din Romania au admis, la unison, in cadrul unui forum de specialitate organizat recent la Bucuresti, ca rolul pe care consumatorii il joaca la acest moment in consolidarea propriilor afaceri este…

- Guvernul lucreaza la o platforma online care va face cunoscute romanilor din strainatate ofertele de munca din Romania, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, in deschiderea conferintei ”Piata muncii, intre criza si reinventare”, organizata de Profit.ro. Platforma va fi lansata,…

- Guvernul lucreaza la o platforma online care va face cunoscute romanilor din strainatate ofertele de munca din Romania, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, in deschiderea conferintei „Piata muncii, intre criza si reinventare”, organizata de Profit.ro. Platforma va fi lansata,…

- Datele publicate joi de Eurostat arata ca aproximativ 5,2% din persoanele angajate in Uniunea Europeana, cu varsta intre 15 si 64 de ani, au lucrat in mod obisnuit de acasa in anul 2018, pe primul loc fiind Olanda, unde 14% dintre salariati lucreaza de acasa, urmata de Finlanda (13,3%), Luxemburg…

- Aproximativ 5,2% din persoanele angajate in Uniunea Europeana, cu varsta intre 15 si 64 de ani, au lucrat in mod obisnuit de acasa in anul 2018, pe primul loc fiind Olanda, unde 14% dintre salariati lucreaza de acasa, urmata de Finlanda (13,3%), Luxemburg (11%) si Austria (10%), la polul opus situandu-se…

- ​Un patronat de magazine online românești susține ca în România consumatorii au cheltuit cu 20% mai mult la cumparaturile online îmn anul 2019 fața de anul 2018. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...