Grupul Cronos Med, rețeaua numarul 1 de chirurgie și dermatologie estetica din Romania, fondata de dr. Constantin Stan, anunța deschiderea a doua noi clinici in țara, la Constanța și, respectiv, Timișoara. Ambele clinici le vor oferi, din aceasta toamna, pacienților, tratamente estetice minim invazive și chirurgicale, terapii corporale, dar și alte servicii realizate cu tehnologie de varf. „Cronos Med a intrat deja intr-o etapa foarte importanta de dezvoltare, iar intregul proces are legatura cu cei peste 30 de ani de experiența pe care i-am petrecut in cabinet și in sala de operații. Mereu am…