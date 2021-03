Stiri pe aceeasi tema

- Grupul celor Sapte (G7) nu va recunoaste "tentativele Rusiei menite sa legitimeze ocupatia" Peninsulei Crimeea, a anuntat grupul joi intr-un comunicat, intr-un climat de tensiuni in crestere cu Moscova, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. "Denuntam fara echivoc ocupatia temporara a Republicii…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a fost mutat din inchisoarea din Moscova in care executa o pedeapsa pentru incalcarea eliberarii condiționate, a anunțat avocatul sau, Vadim Kobzev, conform Agerpres , care citeaza Reuters. Potrivit sursei citate, ar putea fi vorba despre mutarea intr-un lagar de munca…

- Rusia a fost acuzata joi de Statele Unite si de europeni, in cursul unei videoconferinte a Consiliului de Securitate al ONU, de obstructionarea unei solutii in estul Ucrainei, ceea ce Moscova a respins, potrivit AFP. "Rusia trebuie sa inceteze imediat agresiunea sa in estul Ucrainei si…

- Un judecator rus a dispus luni ca politicianul de opoziție Alexei Navalnîi sa fie reținut pentru 30 de zile pâna la 15 februarie, a anunțat purtatoarea de cuvânt a politicianului pe Twitter, anunța Reuters și Financial Post.„Instanța l-a arestat pe Navalnîi pentru…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a apreciat joi drept "partial admisibila" plangerea depusa de Ucraina impotriva Rusiei dupa anexarea Crimeei in 2014, o decizie pe fond urmand sa intervina "la o data ulterioara", relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Kievul acuza Moscova ca s-a facut…

- Un efort demarat de mai mulți ani de Moscova pentru a reduce dependența de activele americane a impins valoarea rezervei de aur ale Rusiei peste cea de dolari pentru prima data in istorie, relateaza Bloomberg, citata de hotnews . Aurul constituia 23% din rezervele bancii centrale de la Moscova la sfarșitul…

- Karina Turcan, originara din Moldova, a fost condamnata la 15 ani de inchisoare de o instanta de la Moscova. Fosta șefa a Consiliului Administrativ al companiei Inter RAO din Rusia a fost gasita vinovata de spionaj impotriva Rusiei.