Grupul ceh CEZ în România devine Grupul EVRYO, după 19 ani de prezenţă pe plan local ”De astazi Grupul CEZ in Romania devine EVRYO. Noua identitate continua misiunea inceputa in urma cu 19 ani in Romania, evidentiaza preocuparea grupului pentru un viitor verde si pune in centrul tuturor actiunilor beneficiul oamenilor, al comunitatilor si al intregii planete”, anunta compania. EVRYO reprezinta credinta grupului in posibilitatile infinite pe care un viitor sustinut de tehnologie si energie verde il poate avea in viata fiecarui om in parte si a intregii planete. “Suntem mandri sa facem parte dintr-o industrie atat de activa si sa contribuim la evolutia accelerata a acesteia catre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet , a facut un anunț important in cadrul unei conferințe de presa la Prefectura Constanța, dezvaluind ca programele Rabla Clasic și Rabla Plus sunt pe cale sa inceapa in primavara acestui an. In prezent, programele sunt supuse unei consultari publice, cu ghidurile aferente…

- In comuna Limanu va fi amenajata o pista de biciclete. Comentariile, observatiile si propunerile publicului interesat se pot inainta pana la data de 18.02.2024, la sediul APM Constanta.Autoritatea pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare:…

- In ultimii ani am devenit un bautor regulat de ceai. Ma refer la ceaiul... ceai, la specia Camellia sinensis (familia Theaceae), nu la diverse la diverse flori, fructe ori plante peste care se adauga apa calda/ clocotita.Deși am mai scris anterior pe site articole despre beneficiile ceaiului, nu am…

- Nicusor Dan a acuzat, duminica, o „lacuna legislativa” in ceea ce priveste modul in care se realizeaza exproprierile. Primarul general al Capitalei subliniaza ca, in prezent, suma cu care este rascumparat un spatiu verde nu tine cont de suprafata construibila a terenului. Suma cu care este rascumparat…

- REȘIȚA – Consilierii locali au aprobat azi proiectul tehnic pentru parcul de aventura care se vrea amenajat pe Dealul Golului. Acesta presupune trei elemente. Primul este bobul de vara pe role cu care pot merge doua persoane, cu plecare din apropierea stemei și coborare vizavi de ANAF. Proiectul mai…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) a semnat un imprumut de 40 milioane euro cu compania austriaca Eldrive Holding GmbH pentru instalarea a 8.472 de statii de incarcare a vehiculelor electrice (VE) in Bulgaria, Lituania si Romania in urmatorii trei ani, ca sprijin pentru mobilitatea verde si pentru…

- CS Mioveni se pregatește pentru Liga I deși clubul galben-verde trece printr-o perioada dificila din punct de vedere financiar. Chiar și in aceste condiții, CS Mioveni a ajuns la acorduri cu patru jucatori pentru a evolua in tricoul galben-verde in partea a doua a sezonului și pentru a ataca play-off-ul!…

- CARAS-SEVERIN – E vorba despre firmele importante din judet, aflate pe lista actualizata a Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili din cadrul ANAF! La finele lunii noiembrie 2023, prin Ordinul 1945, Agentia Nationala de Administrare Fiscala a modificat criteriile de selectie a contribuabililor…