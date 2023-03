Grupul care deţine Silicon Valley Bank a solicitat să intre sub protecţia falimentului Firma mama a Silicon Valley Bank, care in prezent este sub controlul autoritatilor americane, a solicitat sa intre sub protectia falimentului din capitolul 11, transmite AP. SVB Financial Group, alaturi de directorul general si de cel financiar, au fost vizati saptamana aceasta de un proces colectiv in care se pretinde ca firma nu a prezentat riscurile pe care viitoarele majorari de dobanzi le au asupra afacerii ei. SVB Financial Group nu mai este afiliata la Silicon Valley Bank dupa ce a ajuns sub controlul Fondul de garantare a depozitelor bancare din SUA (FDIC). Colapsul sau… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A fost sarbatoare mare la finalul saptamanii trecute la casa regala a Iordaniei, cu ocazia nunții Prințesei Iman, in varsta de 25 de ani.Prințesa Iman, in varsta de 25 de ani, este cel de-al doilea copil al reginei Rania, 51 de ani, și al regelui Abdullah al II-lea, 60 de ani, și s-a casatorit…

- Premierul Taiwanului, Chen Chien-jen, a anunțat ca guvernul le va oferi turiștilor care aleg sa viziteze aceasta țara 165 de dolari, relateaza CNN.Guvernul și-a propus sa atraga șase milioane de turiști in 2023, sa dubleze aceasta cifra in 2024 și sa ținteasca 10 milioane de vizitatori pana…

- Ministerul Energiei a anunțat luni, 6 februarie, cand va fi gata centrala de la Iernut, unul dintre cele mai așteptate proiecte de generatoare de energie electrica. Centrala avea ca termen inițial de punere in functiune finele anului 2020.Guvernul nu știe exact in ce stadiu sunt lucrarile…

- Primul termen de judecata in procesul in care fostul premier Ludovic Orban a cerut instantei sa oblige Guvernul sa organizeze alegeri in localitatile in care a fost vacantata functia de primar, are loc luni, la Curtea de Apel Bucuresti.Ludovic Orban a explicat, pe pagina sa de Facebook, ca…

- Guvernul spaniol urmeaza sa aprobe o crestere cu 8% a salariului minim national in 2023, a anuntat marti premierul Pedro Sanchez in Parlament, transmite Reuters.Majorarea va reprezenta un plus de 93 de euro pe luna, care va aduce noul salariu minim national la 1.259 euro pe luna.Decizia…

- Victor Pițurca, fostul selecționer al naționalei de fotbal, a fost reținut de Direcția Naționala Anticorupție (DNA) in cursul nopții de luni, 30 ianuarie, intr-un dosar privind achiziționarea de maști in timpul pandemiei, conform ProSport."Un complet de judecata va decide daca va dispune o…

- Euro s-a apreciat luni fata de dolar, ajungand la cel mai ridicat nivel din ultimele noua luni, in urma informatiilor privind majorarea dobanzilor de catre Banca Centrala Europeana, care contrasteaza cu estimarile analistilor privind o politica monetara mai putin agresiva a Rezervei Federale a SUA…

- Guvernul francez a interzis miercuri vanzarea online a produselor pe baza de paracetamol pana la sfarsitul lunii ianuarie, pe fondul dificultatilor continue de aprovizionare cu acest analgezic utilizat frecvent, informeaza AFP."Vanzarea pe internet a specialitatilor compuse exclusiv din paracetamol…