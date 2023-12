Stiri pe aceeasi tema

- Societatile Maersk si Hapag Lloyd, doua dintre principalele companii de transport maritim la nivel mondial, au anuntat vineri suspendarea tranzitarii Marii Rosii de catre navele lor, in urma unei serii de atacuri ale rebelilor houthi din Yemen asupra navelor comerciale in stramtoarea Bab al Mandeb,…

- Probabilitatea unui atac terorist in Olanda a sporit in ultimele luni, a anuntat marti agentia antiterorism olandeza, care a ridicat nivelul de alerta terorista pentru prima data incepand din 2019, transmite Reuters. Coordonatorul national pentru antiterorism si securitate (NCTV) a declarat ca a ridicat…

- Se estimeaza ca economia globala va creste cu 2,9% in acest an, a aratat un sondaj Reuters, cresterea de anul viitor urmand sa incetineasca la 2,6%. Majoritatea economistilor se asteapta ca economia globala sa evite o recesiune, dar au semnalat posibilitati de ”recesiuni usoare” in Europa si Regatul…

- Aceste renuntari reprezinta o lovitura pentru Rusia, deoarece reduce numarul firmelor de transport maritim care sunt dispuse sa transporte petrol rusesc catre consumatorii din Asia, Turcia, Orientul Mijlociu, Africa si America de Sud, desi traderii au spus ca Moscova are inca suficiente firme de transport…

- Omenirea a crezut prea mult timp ca pacea este un dat si a ales sa nu amendeze pe loc miscarile razboinice ale Rusiei, de pilda, atunci cand s-au produs. Rusii au facut pasi mici, dar siguri pentru a destabiliza mai multe state, atat din regiunea lor, cat si din Orientul Mijlociu sau Africa. Si organizatia…

- Veniturile au crescut cu 5% pe parcursul perioadei raportate, pana la 15,57 miliarde de dolari, inaintea previziunii companiei privind o crestere de 4,7%. Asta in pofida scaderii volumelor cu 3,4%, cresterea in Orientul Mijlociu, Africa si Asia-Pacific fiind atenuta de o performanta ”slaba” in Europa…

- Disney iși sarbatorește cea de-a 100-a aniversare cu o lista de 30 de repere din Europa, Orientul Mijlociu și Africa care au inspirat cele mai indragite filme ale sale. Disney aduce, de asemenea, un omagiu filmelor sale indragite intr-o serie de imagini exclusive care redau momente emblematice din scenele…

- „Pacea este o chestiune de voința. Toate conflictele pot fi rezolvate și nu exista scuze pentru a permite ca ele sa devina veșnice”, a declarat Ahtisaari, cand a acceptat premiul Nobel in 2008. Diplomatul finlandez a contribuit la incheierea unor acorduri de pace in Kosovo, Namibia, Indonezia și Irlanda…