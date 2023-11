Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatul net (profit net minus pierdere neta) al distribuitorilor FMCG in retail și HoReCa a crescut cu 48% fața de 2021 și cu 137% fața de 2018, la nivelul record de 867 milioane de lei in 2022. Dintre cele 142 de companii analizate de KeysFin pentru platforma modernbuyer.ro, un numar de 136 au incheiat…

- Activitatea Grupului TeraPlast a accelerat in trimestrul al treilea cu o viteza suplimentara imprimata de creșterea lucrarilor de infrastructura și a exporturilor, insa sunt inca vizibile limitari de potențial date de evoluția sub așteptari a business-urilor din subsidiare (segmentele ferestre și uși…

- ”Norofert, principalul producator de inputuri organice pentru agricultura din Romania, listat la Bursa de Valori Bucuresti in piata AeRO (simbol BVB: NRF), anunta rezultatele financiare aferente primului semestru din 2023. Pentru prima data compania a publicat situatiile financiare atat conform RAS,…

- LIFE IS HARD (LIH), companie de tehnologie listata la Bursa de Valori București și inclusa in indicele BET-AeRo, a incheiat primul semestru din 2023 cu o creștere de 75% a profitului net, acesta ajungand la 2,8 milioane lei, iar cifra de afaceri a companiei se ridica la 13,3 milioane lei, cu 7% mai…

- ”Aquila (simbol bursier AQ), lider in servicii integrate de distributie si logistica pentru piata bunurilor de larg consum din Romania si Republica Moldova, a incheiat primul semestru din 2023 cu afaceri si profit net in crestere, in linie cu strategia comunicata. Veniturile Aquila au depasit 1,1 miliarde…

- Grupul Bittnet, grup de companii listat pe piata principala a BVB, a raportat in primul semestru venituri consolidate de 146 milioane lei, cu 110% mai mult fata de aceeasi perioada a anului precedent. Pierderea bruta a fost de 5,4 milioane lei, fata de o pierdere de 1,4 milioane lei in prima parte a…

- ”In primele 6 luni ale anului curent, Grupul nostru a inregistrat venituri consolidate de 146 milioane lei, in crestere cu 110% fata de perioada similara a anului anterior. Marja bruta a crescut cu 32%, pana la valoarea de 23,5 milioane lei (fata de 17,9 milioane lei anul trecut). Cheltuielile indirecte…

- Surse politice au declarat pentru Digi24.ro ca liderii coaliției de guvernare au decis, in ședința de luni, taxare multinaționalelor care deși au cifre de afaceri de sute de milioane de euro, nu declara profit și scapa de plata impozitului de 16%. Daca masurile discutate in Coaliție se vor aplica, companiile…