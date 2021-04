Grupul Banca Transilvania şi-a dublat profitul net în primul trimestru al anului, la 656,3 milioane lei De asemenea, Banca Transilvania, cea mai mare banca din Romania, care face parte din grup, a inregistrat un profit net de 581,26 milioane lei, de la 261 milioane lei in primele trei luni din 2020. Veniturile operationale ale bancii au crescut in primul trimestru din acest an la 1,02 miliarde lei (de la 816,8 milioane lei in primul trimestru din 2020). “Profitul net consolidat al Grupului Financiar Banca Transilvania este de 656,33 milioane lei, din care cel al bancii este de 581,26 milioane lei. Subsidiarele si participatiile de capital au contribuit cu aproximativ 75 milioane lei la profitabilitatea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

