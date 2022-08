Grupul Banca Transilvania a înregistrat un profit net de 1,05 miliarde lei în primele șase luni Profitul net consolidat al Grupului Financiar Banca Transilvania a fost de aproximativ 1,05 miliarde lei in primul semestru al acestui an, in crestere usoara fata de 1,02 miliarde de lei in aceeasi perioada a anului trecut, din care profitul bancii 907 milioane lei, de asemenea in urcare fata de 901 milioane lei in perioada similara a anului trecut. Subsidiarele si participatiile de capital au contribuit cu peste 139,5 milioane lei la profitabilitatea Grupului BT. Activele Grupului au crescut pana la 140,1 miliarde lei (+5,76% fata de 31 decembrie 2021), iar creditele s-au majorat la 64,9 miliarde… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

