Gruparea Stat Islamic revendică responsabilitatea pentru atentatul din Filipine Militanti ai gruparii Stat Islamic au revendicat un atentat sangeros comis duminica in timpul unei slujbe catolice in Filipine, in urma caruia cel putin patru persoane au murit si alte 50 au fost ranite, relateaza Reuters. Atacul a fost comis intr-o sala de sport a unei universitati din Marawi, un oras din sudul tarii asediat de militanti islamisti timp de cinci luni in 2017, potrivit news.ro. Gruparea Stat Islamic, care exercita influenta in sudul tarii, a anuntat pe Telegram ca membrii sai au detonat bomba. Anterior, duminica, inainte de anuntul gruparii, presedintele filipinez… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aripa armata a gruparii militante palestiniene Hamas a anunțat luni, 13 noiembrie, ca le-a transmis mediatorilor din Qatar ca este gata sa elibereze pana la 70 de femei și copii ținuți ostatici in Fașia Gaza in schimbul unui armistițiu de cinci zile, relateaza Reuters, potrivit Sky News și The Guardian."Armistițiul…

- O racheta rusa a lovit vineri o cladire a departamentului de pompieri din regiunea nordica Harkov, ranind cel puțin opt salvatori, a declarat ministrul de interne ucrainean, citat de Reuters. Atacul a vizat orașul Izium, a precizat ministrul Ihor Klymenko, intr-o postare pe aplicația de mesagerie Telegram,…

- Gruparea Stat Islamic (SI) a revendicat marti atacul armat de la Bruxelles, care a ucis luni doi cetateni suedezi, declarand ca atacul a vizat Suedia din cauza apartenentei sale la coalitia globala care lupta impotriva jihadistilor, transmite AFP.

- Directorul serviciului intern de informatii al Israelului (Shin Bet), Ronen Bar, si-a asumat personal luni responsabilitatea pentru ca agentia sa nu a reusit sa anticipeze atacul surpriza din 7 octombrie al gruparii islamiste palestiniene Hamas, in care au fost ucise peste 1.

- Artileria israeliana a lovit duminica sudul Libanului, ca raspuns la un atac armat provenit din aceasta zona, a anuntat armata israeliana intr-un comunicat, citat de France Presse si Reuters. Hezbollah recunoaște ca a tras asupra Israelului și anunța ca e solidar cu „rezistența palestiniana victorioasa”,…

- Sistemele de aparare aeriana ale Ucrainei au doborat 16 din cele aproximativ 30 de drone pe care Rusia le-a lansat pe teritoriul ucrainean in cursul nopții, transmite Reuters. Forțele Aeriene ucrainene au precizat pe Telegram ca dronele au fost lansate din direcțiile sud, sud-est și nord. Autoritațile…

- Au fost momente de spaima intr-o unitate școlara din sudul Spaniei. Din primele informații, un minor a injunghiat mai multe persoane. Un adolescent a ranit trei profesori și un elev, a anunțat poliția, potrivit Reuters. Atacul sangeros a avut loc intr-un liceu din Jerez de la Frontera, in sudul Spaniei.…

- Joi, 14 septembrie, Ucraina a declarat ca a doborat 17 din cele 22 de drone rusesti care i-au atacat teritoriul in timpul noptii si ca un copil a fost ucis in sudul tarii de un bombardament de artilerie, relateaza Reuters . Biroul procurorului general al Ucrainei a declarat ca un baiat de 6 ani a fost…