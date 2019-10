Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit cotidianului, informatorul fusese un responsabil de rang inalt al SI, insarcinat mai ales cu organizarea deplasarilor in Siria ale celui mai cautat om de pe planeta, supranumit 'fantoma'. In noaptea de sambata spre duminica, in cursul unei operatiuni a fortelor speciale americane la Barisha,…

- Ramasitele trupesti ale lui Abu Bakr al-Baghdadi au fost aruncate in mare dupa raidul militar american care l-a vizat pe liderul gruparii Statul Islamic (SI) in Siria, au confirmat luni responsabili ai Pentagonului, citat de AFP si Reuters, anunța AGERPRES.Citește și: Victor Ponta reacționeaza…

- Abdullah Qardash, un cetațean irakian în vârsta de 40 de ani, va fi noul lider al gruparii Stat Islamic, dupa ce Abu Bakr al-Baghdadi a fost vizat de o operatiune militara în Siria si a fost ucis.Qardash este considerat strategul din spatele mai multor atentate revndicate de ISIS.…

- Un ''mare numar'' de combatanti ai Statului Islamic au fost ucisi in raidul american care a condus la moartea liderului organizatiei jihadiste Abu Bakr al-Baghdadi in nord-vestul Siriei, a anuntat presedintele american Donald Trump, relateaza AFP, conform agerpres.ro. ''Niciun membru al personalului…

- Liderul gruparii teroriste ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, a fost ucis intr-un raid american in nord-vestul Siriei. Donald Trump a confirmat informația in cadrul unei conferințe de presa. Președintele american a urmarit live operațiunea in care liderul Statului Islamic a fost omorat.

- Peste 100 de deținuți din gruparea jihadista Stat Islamic (ISIS) au evadat pana acum in Siria dupa lansarea ofensivei turce impotriva kurzilor din nordul țarii, a informat miercuri un inalt responsabil american, potrivit AFP.

- Turcia ar fi dat asigurari Statelor Unite ca intervenția din nordul Siriei și „zona de securitate” din respectiva regiune vor fi temporare și nu vor determina evacuari masive ale civililor, a declarat joi James Jeffrey, reprezentantul special al SUA pentru Siria, potrivit Le Figaro citat de mediafax.„Turcii…