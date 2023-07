Gruparea Mobila de Jandarmi Constanta: A doua zi de desfasurare a Neversea 2023, una fara evenimente negative A doua zi de desfasurare a festivalului Neversea 2023 a fost una fara evenimente negative. La fel ca in prima zi, principalul obiectiv al fortelor de ordine a fost prevenirea incidentelor si verificarea conditiilor de siguranta. Masurile proactive si dispozitivul preventiv, integrat de ordine publica din zona festivalului au urmarit verificarea respectarii regulilor de comportament, realizarea in siguranta a accesului, precum si gestionarea rapida a oricaror evenimente.Astfel, obiectivul de prev ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

