Stiri pe aceeasi tema

- Armata Naționala Republicana, despre care un fost deputat rus spune ca s-ar afla in spatele uciderii Dariei Dughina, a lansat un manifest pe Telegram prin care ii indeamna pe ruși sa se revolte impotriva lui Vladimir Putin. In manifest se spune ca președintele rus eu un „criminal de razboi” și un uzurpator…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat vineri ca va discuta despre centrala nucleara Zaporojie cu presedintele rus Vladimir Putin, dupa o intrevedere cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Zelenski a declarat ca Rusia trebuie sa elimine toate…

- Oameni de afaceri, politicieni și deputați ucraineni s-au perindat in masa pe Coasta de Azur in plin razboi cu Rusia. Unul dintre cei mai bogați oameni ai Ucrainei, Kostyantyn Zhevago, are iahtul in valoare de 113 milioane de dolari in largul coastei Monaco, alaturi de dezvoltatorul de la Dnipro, Vadym…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, va face in 5 august o vizita de o zi in Rusia, la Soci, unde se va intalni cu Vladimir Putin, au anunțat ambele administrații. Administrația de la Ankara a facut anunțul, dar nu a dat alte amanunte. In schimb, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, ajunge, marti, la Teheran pentru o intalnire cu liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, prima calatorie a liderului de la Kremlin in spatiului fostei Uniuni Sovietice de la invazia din Ucraina. „Legatura cu Khamenei este foarte importanta. Intre noi s-a dezvoltat…

- Ucraina a anuntat ca ancheteaza peste 21.000 de cazuri de crime de razboi comise de Rusia de la startul ofensivei militare, informeaza bbc.com, citat de News.ro. Procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova, a declarat ca zilnic a primit rapoarte cu privire la 200-300 de crime de razboi. Ea a precizat…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat ca va avea convorbiri telefonice cu președinții ucrainean și rus, Volodimir Zelenski, respectiv Vladimir Putin, luni, 30 mai. „Speram ca razboiul dintre Rusia și Ucraina sa se incheie cu pacea cat de curand, dar se pare ca situația se inrautațește pe…

- Președintele Serbiei a anunțat prelungirea contractului de furnizare a gazelor cu Rusia, pentru inca 3 ani, deși administrația de la Belgrad și-a exprimat dorința de a adera la Uniunea Europeana, care cere sancțiuni asupra importurilor de gaz de la Moscova. Președintele Aleksandar Vucic a declarat ca…