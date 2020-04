Stiri pe aceeasi tema

- George Karam, fostul patron al restaurantului Beirut din Constanta, condamnat definitiv la opt ani, o luna si zece zile de inchisoare cu executare, cere sa fie eliberat. Pe scurt, George Karam solicita intreruperea executarii pedepsei. Judecatorii ii vor analiza solicitarea saptamana viitoare. Oricare…

- Magistratii Tribunalului Iasi l-au condamnat, vineri, pe omul de afaceri Gruia Stoica la o pedeapsa de patru ani de inchisoare cu executare, decizia nefiind definitiva. Potrivit site-ului Tribunalului Iasi, Gruia Stoica alaturi de alte doua persoane, Vasile Didila si Vasile Raducan, au fost trimisi…

- Tribunalul Iasi a finalizat vineri, la pranz, dosarul in care omul de afaceri Gruia Stoica a fost acuzat de constituire a unui grup infractional organizat. Stoica a fost condamnat la o pedeapsa de 4 ani de inchisoare cu executare, dupa ce judecatorii ieseni au contopit o condamnare anterior, cu suspendare,…

- Omul de afaceri Ioan Zapodeanu a fost condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare, fiind gasit vinovat de complicitate la abuz in serviciu si spalare de bani. Sentinta Curtii de Apel Iasi nu este definitiva.

- Curtea de Apel Timisoara a emis primele sentinte in doua dosare in care un avocat din Baroul Timis (suspendat) este judecat pentru inselaciune. Avocatul, al carui tata este un fost judecator, este acuzat ca a inselat doi clienti.

- Fratele fostului ministru egiptean al Finantelor a fost condamnat sambata la 30 de ani de inchisoare de un tribunal din Cairo pentru ca a incercat sa faca contrabanda cu mii de piese antice din Egipt, a indicat o sursa judiciara, scrie AFP, potrivit news.ro.Raouf Ghali, fratele lui Youssef…

- Valeriu Zgonea, fostul președinte al Camerei Deputaților a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la trei ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. Judecatorii l-au gasit vinovat in dosarul inaintat de procurorii DNA pentru numirea intr-o functie importanta a…

- "Am crezut și inca mai cred ca un om nu poate fi condamnat decat de o instanța constituita legal. Știu ca s-a spus in presa ca vreau a ies cu orice preț de la inchisoare. Puteam plati un preț, dar nu am a vrut. Cred ca și eu am dreptul la un proces echitabil ca orice om”, a spus Dragnea la sediul ICCJ.Liviu…