- Romania si Spania sunt de acord sa infiinteze un grup de lucru in vederea analizarii solutiilor pentru acordarea dublei cetatenii membrilor comunitatii romane din Spania, se arata in declaratia comuna adoptata, miercuri, de premierii Nicolae Ciuca si Pedro Sanchez, cu ocazia primei sedinte comune a…

- Prima sedinta comuna a Guvernelor Romaniei si Spaniei are loc la Castellon de la Plana. Premierul Nicolae Ciuca, impreuna cu 6 ministri au avut intalniri cu omologii lor spanioli si semneaza mai multe documente.

- Romania and Spain agree to establish a working group in order to analyze the solutions for granting double citizenship to the members of the Romanian community in Spain, reads the joint declaration adopted, on Wednesday, by prime ministers Nicolae Ciuca and Pedro Sanchez, on the occasion of the first…

- Spania isi reitereaza sprijinul pentru integrarea „prompta” si „deplina” a Romaniei in spatiul Schengen, conform declaratiei comune a premierilor Nicolae Ciuca si Pedro Sanchez transmisa miercuri in contextul desfasurarii, la Castellon de la Plana, a primei sedinte comune a Guvernelor de la Bucuresti…

- "Romania si Spania reitereaza statutul de parteneri solidari in Uniunea Europeana si de aliati care sprijina securitatea spatiului euroatlantic in cadrul NATO, intr-un moment crucial pentru societatile noastre dupa invadarea ilegala a Ucrainei de catre Rusia", se arata in declaratia semnata de Nicolae…

- Premierul Romaniei a oferit un interviu unei publicații spaniole, in contextul ședinței comune a Guvernelor Romaniei și Spaniei. Nicolae Ciuca susține ca reuniunea de astazi reprezinta un bun prilej pentru a promova noi oportunitați economice și comerciale.

- Premierul Nicolae Ciuca va participa miercuri, impreuna cu mai mulți membri ai Cabinetului, la prima ședința comuna a Guvernelor Romaniei și Regatului Spaniei, gazduita la Castellon de la Plana. “Ședința comuna a guvernelor roman și spaniol marcheaza un moment cu valențe simbolice sporite, dintr-o dubla…

