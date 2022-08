Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul acestei saptamani, creditorii straini ai Ucrainei au sustinut cererea tarii de inghetare pe doi ani a platilor pentru obligatiuni internationale in valoare de aproape 20 de miliarde de dolari. Masura va economisi Ucrainei plati de aproximativ 6 miliarde de dolari, potrivit prim-ministrului…

- Kievul a lansat o solicitare oficiala de consimtamant pentru titularii obligatiunilor sale internationale, propunand o inghetare a datoriilor pe doi ani pentru majoritatea obligatiunilor si acordand creditorilor termen pana pe 9 august pentru a vota propunerea. Smihal a mai spus ca Guvernul ucrainean…

- Ucraina a primit primele blindate germane de tipul Ghepard, a anunțat luni ministrul ucrainean al Apararii. Promise inca din luna aprilie, trei din cele 15 tancuri anti-aeriene au fost livrate in aceste zile. Dupa mai multe obuziere in luna iunie, acum este pentru a doua oara cand Berlinul livreaza…

- Razboi in Ucraina ziua 147. Ucrainenii incearca sa caștige teren in sud și sa intrerupa liniile de aprovizionare ale rușilor. Mai mult decat atat, oficialii Kievului vorbesc despre un contraatac in Peninsula Crimeea. Intre timp, Vladimir Putin și-a reinno

- Jalal Noory era doar un copil cand a scapat de razboiul civil din Afganistan, izbucnit ca urmare a invaziei sovietice in țara sa, in 1979. El a ajuns in Ucraina, care a devenit a doua sa casa, unde și-a construit o noua viața, arata un reportaj BBC . La aproximativ 25 de ani mai tarziu el a devenit…

- Actorul american Ben Stiller s-a intalnit, la Kiev, cu presedintele Volodimir Zelenski, fata de care si-a exprimat admiratia pentru activitatea desfasurata dupa invazia rusa a Ucrainei, transmite AFP, citata de Agerpres.„Este o mare onoare pentru mine (…) Sunteti eroul meu”, i-a spus Ben Stiller, ambasador…

- Noi explozii au fost raportate duminica dimineața in capitala Ucrainei, Kiev. De asemenea, mai multe localitați din estul țarii au fost ținta tirurilor de rachete. Au existat explozii in districtele Darnuțki și Dniprovski din Kiev, a anunțat primarul Kievului, Vitali Kliciko, pe Telegram. Bilanț tragic…

- Federația Rusa este pregatita sa continue negocierile cu Ucraina pentru a ajunge la un acord de pace, a declarat președinta Consiliului Federației Federației Ruse, Valentina Matvienko, conform agenția ruse Interfax. Matvienko a acuzat partea ucraineana ca a perturbat negocierile, vorbind despre razboiul…