Stiri pe aceeasi tema

- Pachetul fiscal adoptat recent (adica noile taxe introduse de Guvernul Ciolacu) ofera o imbunatațire in privința politicii fiscale și ar trebui sa ajute la reducerea deficitului bugetar undeva in 2024, dar este nevoie de mai mult, spune Fondul Monetar Internațional (FMI), in urma consultarilor cu Romania…

- Omul de afaceri Cristian Baboș, condamnat penal alaturi de judecatorul Gabriel Nasui intr-un dosar de corupție, se judeca cu administrația județeana clujeana intr-un dosar care are o miza de 1,2 milioane lei. SC Transilvania Juices, firma care se afla in insolvența, și a fost controlata de Baboș a deschis…

- Anul 2022 a adus o creștere de peste 8 miliarde de lei pentru companiile cu afaceri in agricultura, in contextul presiunilor inflaționiste. Topul celor mai mari afaceri agricole este dominat de Romsilva, urmata de doua firme cu acționari care vin din Liban și Elveția. In 2022, cifra de afaceri a companiilor…

- La sfarșitul lunii octombrie, acțiunile Enel Romania vor aparține companiei elene publice de electricitate PPC. Reprezentanții firmei elene au planuri mari. Ce prevede proiectul și ce schimbari se anunța? Iata ce spun compania! Ce planuri are compania elena? Mai multe detalii despre planurile pentru…

- Perioada 2020-2023 va ramane in istoria pieței de asigurari din Romania ca fiind una de doliu pentru asigurații RCA. Bazandu-se pe proverbiala nefuncționalitate a DNA -ului și a DIICOT-ului, doua grupari infracționale au dat doua tunuri financiare celor 8 milioane de asigurați RCA din Romania, prin…

- Ministerul Sanatații anunța ca „a suplimentat bugetul acțiunilor prioritare cu 150 de milioane de lei, pentru ultimul trimestru din 2023”, necesar pentru cazurile critice din spitalele de urgența din Romania. „Este esențiala gasirea cat mai rapida a unei soluții care sa asigure funcționarea corespunzatoare…

- Romania va primi cateva zeci de milioane de euro dupa ce partea de sud-est a fost afectata de o seceta severa la sfarșitul lunii iunie și inceputul lunii iulie 2022, ceea ce a dus la pagube estimate de autoritațile de la București la 1,31 miliarde de euro.Suma totala aprobata de Parlamentul European…

- Doar patru firme care iși desfașoara activitatea pe teritoriul județului au primit okey-ul pentru transportul elevilor navetiști la și de la unitațile de invațamant. Printre ele se numara și Vanirotrans, firma de transport a primarului comunei Șieuț, care evident va desfașura curse in zona respectiva.…