- Florin Pirvu (48 de ani), antrenorul lui Petrolul, a comentat victoria din aceasta seara cu Chindia, 1-0. „Principalul” echipei din Ploiești a dezvaluit care este obiectivul echipei in acest final de sezon: clasarea pe una dintre primele doua poziții de play-out. „A fost un meci cu stari diferite.…

- Deși suporterii iși doreau ca partida Chindia - Petrolul sa se dispute la Targoviște, amenințand ca nu vor veni pe "Ilie Oana", echipa lui Toni Petrea iși amana pentru ultima etapa revenirea pe propria arena. Intr-o poziție delicata cu numai trei runde inainte de finalul play-out-ului, pe locul 7, primul…

- Aflat in cel mai bun moment al carierei sale, Sebastian Mailat (25 de ani) este cu gandul la echipa naționala. Mijlocașul ofensiv de la FC Botoșani a punctat de doua ori in victoria cu UTA, 2-0, și a ajuns la 15 goluri in 33 de partide. Dupa meciul de la Arad, fotbalistul a vorbit despre posibilitatea…

- Cephas Malele (29 de ani), atacantul plecat de la CFR Cluj in plin sezon, a semnat cu echipa chineza Shanghai Shenhua. Fotbalistul cu origini angoleze a invocat probleme personale pentru a forța desparțirea de campioana Romaniei. La inceputul lunii martie, CFR Cluj a anunțat incheierea prematura a imprumutului…

- Adrian Mutu (44 de ani), antrenorul celor de la Rapid, considera ca Alexandru Albu (29 de ani), mijlocașul giuleștenilor, ar fi trebuit sa fie convocat de selecționerul Edi Iordanescu pentru partidele cu Andorra și Belarus, din preliminariile EURO 2024. Primele doua meciuri ale Romaniei in campania…

- Accidentat in meciul CFR Cluj - Rapid 2-2, Mario Camora (36 de ani), fundașul stanga al campioanei, nu a ramas in lotul naționalei. In locul sau, selecționerul Edi Iordanescu (44) l-a ales pe Marius Ștefanescu (24) de la Sepsi. Primele doua meciuri ale Romaniei in campania preliminara pentru Euro 2024: Andorra…

- Verdict crunt pentru Alexandru Kiraly: sezon incheiat! Fundașul stanga, ruptura de ligamente incrucișate și menisc Alexandru Kiraly, fundașul stanga din Zlatna, nu va mai juca fotbal in prima parte a acestui an, din pricina unei accidentari grave la genunchiul drept: ruptura de ligamente și menisc.…

- Undeva, prin primavara lui 2021, hai sa zic ca satul de antrenorii carora li se daduse pe mana FC Petrolul Ploiești in Liga 2, in edițiile 2018-2019, 2019-2020 și, respectiv, 2020-2021, unii avand rezultate mai mult sau mai puțin nefericite, nefiind de mirare fiindca se plimbau colo-colo, sezon dupa…