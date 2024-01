Groupama, un nou posibil faliment pe piața de asigurări Francezii de la Groupama Asigurari au devenit lideri pe piața de RCA, dar serviciile lor lasa de dorit pentru ca se inmulțesc plangerile la adresa acestora. Și amenzile ! Groupama a devenit noul lider pe piața autohtona de RCA , dupa colapsul Euroins, iar semnalele negative pe care le da in piața, in sensul inmulțirii clienților nemulțumiți și apariției unor amenzi incasate din partea ASF, ne fac sa ne gandim ca vom avea parte de o noua situație grava pe piața de asigurari. Dupa cum se știe, am avut parte de mai multe falimente ale unor lideri pe RCA, precum Astra, City, Euroins. Și acum ne uitam… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Piața asigurarilor din Romania este intr-un moment de haos total, mai ales dupa falimentul Euroins. Mulți șoferi au ramas fara polița de asigurare RCA și cauta soluții. In piața asigurarilor va intra Eazy Asigurari, o societate controlata de patronul Superbet.Evenimentul de lansare este planificat…

- ​De teama creșterii excesive a prețurilor RCA, Guvernul a decis sa inghețe pentru inca trei luni prețurile RCA la nivelul propriilor tarife de prima care au fost practicate de catre fiecare asigurator RCA la data de 28 februarie 2023, care pot fi ajustate cu maximum 6,8%. Proiectul inițial de act normativ…

- In condițiile falimentului Euroins, bulgarii de la EIG revin pe piața din Romania prin mai multe firme, fiind vandute polițe de asigurari in baza liberații de prestare a serviciilor, problematice pentru ca tragerea la raspundere a asiguratorului nu mai ține de ASF.

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a refuzat sa furnizeze informații publice despre solvabilitatea firmelor de asigurari ramase pe piața, in contextul ultimelor doua falimente ale City Insurance și Euroins, care au dus la o explozie a tarifelor RCA. Solicitarea a fost facuta de Confederația Operatorilor…

- Piața de asigurari facultative din Romania nu și-a atins inca potențialul in ceea ce privește rata de penetrare in PIB și este necesara o popularizare a beneficiilor pe care le poate genera. Valentin Coroiu, Vicepreședinte al Directoratului UNIQA Asigurari, considera important ca romanii sa știe ca…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania atrage atenția ca Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a introdus, in 13 noiembrie, in Registrul Asiguratorilor, societatea Euroins, care va putea emite asigurari pe piața romaneasca, deocamdata, mai puțin in sectorul RCA.…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) atrage din nou atenția Parlamentului Romaniei și Guvernului ca Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) s-a transformat intr-o instituție opaca, partizana cu firmele de asigurari și susține, in mod suspect, compania…

- Austriecii de la Omniasig sunt lideri pe piața autohtona de asigurari CASCO, insa serviciile lor lasa de dorit pentru ca se inmulțesc plangerile la adresa acestora. Liderul pieței de asigurari CASCO din Romania, austriecii de la Omniasig Vienna Insurance Group, pune bețe in roate clienților sai, fie…