Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministra, Natalia Gavrilița, a venit cu explicații pe majorarile simțitoare la salariile judecatorilor Curții Constituționale. „In ceea ce privește Curtea Consituționala este foarte important sa avem asemenea instituții integre, care de fapt asigura prosperitatea țarii și ajuta la menținerea integritații…

- Avem o guvernare nesimțita! Astfel deputatul socialist Grigore Novac a calificat acțiunile majoritații PAS, care a dublat salariile judecatorilor Curții Constituționale pina la 82 000 de lei. "Au majorat virsta de pensionare ca sa economiseasca bani, impunind oamenii sa lucreze și sa plateasca impozite…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține ca de la o vreme observa la foștii colegi din Platforma DA „o aliniere exemplara la capitolul mesaje cu cei din opoziția PSRM-PCRM”. Reacția sa vine dupa ce unii foști deputați ai formațiunii au criticat dur numirile de la Curtea Suprema de Justiție. Declarațiile…

- Vladislav Kulminski a demisionat din motive personale, afirma președintele Parlamentului, Igor Grosu, fara a oferi mai multe detalii. „Chiar astazi am discutat - m-a asigurat ca va ramane o resursa pentru mine și colegii mei cand vom discuta subiecte despre reintegrarea țarii”, a spus Grosu, la Punctul…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a ținut un discurs in cadrul Conferinței Europene a Președinților de Parlament din statele membre ale Consiliului Europei, eveniment desfașurat la Atena.

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține ca PAS nu ar avea nicio legatura cu Viorel Morari, potrivit lui acesta este „fața regimului lui Plahotniuc”, iar formațiunea „nu discuta și nu lucreaza cu astfel de personaje”. Totodata, președintele interimar, neaga acuzațiile ca fostul procuror anticorupție,…

- In debutul ședinței plenare, Președintele Parlamentului, Igor Grosu a transmis un mesaj de felicitare pentru Irina Ringaci, Campioana Mondiala pe Seniori. Tinara a obținut prima medalie de aur din istoria luptelor libere feminine din Moldova la seniori, in cadrul Campionatului Mondial de la Oslo, Norvegia.…

- Natalia Moloșag a fost numita in funcția de Avocat al Poporului, pentru un mandat de șapte ani. Un proiect de hotarire in acest sens a fost aprobat cu votul a 57 de deputați. Tot in cadrul ședinței de astazi, Natalia Moloșag a depus juramintul. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a felicitat-o pe…